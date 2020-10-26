48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

26.10.2020 15:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:47

Samsun'da 48 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'da 48 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi yakalamak için başlattı.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 48 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ağır ceza mahkemesince aranan S.B'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 17:20:45. #1.15#
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