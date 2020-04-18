Samsun'da 47 yaşındaki kadın korona virüsten hayatını kaybetti
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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Samsun'da 47 yaşındaki kadın korona virüsten hayatını kaybetti

Samsun'da korona virüs nedeniyle 47 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

18.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:57
Samsun'da 47 yaşındaki kadın korona virüsten hayatını kaybetti

Samsun'da korona virüs nedeniyle 47 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden N.K. (47), korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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