Samsun'da 434 uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltında
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Samsun'da 434 uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltında

Samsun'da 434 uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi 434 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi 434 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine K.Ç.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıs Belediyeevleri Mahallesi'nde 434 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakalandı. Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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