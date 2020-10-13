Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)
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Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)

13.10.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:05
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)

'NE YAPTIK DA ÇEKİYORSUN?'Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu düzenlenen operasyonda, 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

'NE YAPTIK DA ÇEKİYORSUN?'

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu düzenlenen operasyonda, 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 425 bin TL olan uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden Ü.K., kendisini görüntüleyen gazeteciye, 'Ne yaptık da çekiyorsun?' diye çıkıştı.  


Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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