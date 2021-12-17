Samsun'da 41 yaşındaki kadının şüpheli ölümü - Haberler
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Samsun'da 41 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

Samsun'da 41 yaşındaki kadının şüpheli ölümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da evinde yürürken aniden yüzüstü düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 41 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da evinde yürürken aniden yüzüstü düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 41 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sarıyurt Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurcan U. (41) adlı kadın evinde yürürken aniden yüzüstü yere düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Nurcan U. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nurcan U.'nun ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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