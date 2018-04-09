Polis Samsunda Suçluya Göz Açtırmadı! Bir Ayda 409 Kaçak Yakalandı

Samsun Valiliği, polis ekiplerince Mart ayında yapılan adli ve önleyici hizmetler kapsamında yapılan çalışmalarda aranan 409 kişinin yakalandığını açıkladı.

20 BİN 765 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mart ayında adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarda 84 bin 921 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı belirtildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda arandığı belirlenen 409 kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, ayrıca 84 bin 932 aracın kontrol edildiği, çalıntı, yakalamalı ya da hacizli olarak aranan 38 aracın tespit edildiği, yine bin 220 aracın trafikten men edildiği, kurallara uymadığı belirlenen 20 bin 765 araca da cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

POLİS SAMSUN'DA SUÇLUYA GÖZ AÇTIRMADI

Açıklamada "Ayrıca 585 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda 34 değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 17 av tüfeği, 41 kurusıkı tabanca, 187 kesici ve delici alet, 7,382 gram esrar maddesi, bin 731 ectacy uyarıcı hap, 3,273 gram bonzai, bin 585 kenevir bitkisi, 82,95 gram afyon sakızı, 12 bin 879 paket kaçak sigara, 95 litre kaçak içki, 250 çeşitli emtia, 291 kaçak elektronik cihaz, 99 tarihi eser ve 939,5 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirilmiştir." denildi.

FETÖ SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA ARANANLAR DA YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalarla ilgili de bilgi aktarılan açıklamada, bu kapsamda aranan 99 şüpheliden 90'nının yakalandığı, şüphelilerden 12'sinin tutuklandığı, 24'ü hakında da adli kontrol tedbiri uygulandığı, diğerlerinin ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldığı bildirildi.