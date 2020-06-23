Samsun'da 408 kök kenevir ele geçirildi
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Samsun'da 408 kök kenevir ele geçirildi

Terme'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 408 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'da 408 kök kenevir ele geçirildi
23.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:03

Terme'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 408 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde H.A'nın (44) ev ve tarlasında arama yapıldı.

Mısır tarlası ve serada yapılan aramada, 30 ila 150 santimetre arasında değişen uzunlukta 408 kök kenevir bitkisi bulundu, H.A. gözaltına alındı

Kaynak: AA

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