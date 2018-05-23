Samsun'da 4006 Tübitak Bilim Fuarı Açıldı

Samsun Osmangazi İmam Hatip Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.



Okulun bahçesinde gerçekleştirilen fuarın açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, okul müdürü Recai Oruç, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Okulda açılan fuarda, 140 öğrencinin 42 projesi sergilendi.

Okul müdürü Oruç, açılışta yaptığı konuşmada, okullarının Samsun'da en çok proje yapan okullar arasında ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Hedeflerinin okullarında geçmişte olduğu gibi gelecekte de insanlığa ışık olacak İbni Sina, İbni Rüşd, Harizmi, İmam-ı Azam gibi adil yöneticiler çıkmasını temenni ettiklerini ifade eden Oruç, "Bilim fuarımızda 42 projeyle birlikte resim ve teknoloji tasarım çalışmalarını gezebilirsiniz." dedi.

Oruç, fuara katkı veren danışman öğretmenlerle öğrencileri tebrik etti.