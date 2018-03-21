Samsun'da 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 4 ruhsatsız tabanca ile 30 mermi ele geçirildi.

Samsun'da 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 4 ruhsatsız tabanca ile 30 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız tabanca ile 30 mermi buldu.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan T.G, S.A.Ç, F.G. ve E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et