Son dakika haberleri: Samsun'da Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri: Samsun'da Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi yakalandı

24.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:22
Son dakika haberleri: Samsun'da Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden toplam 4 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden toplam 4 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 bulaşı riskinin azaltılması için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Karantina kurallarını ihlal edenlere taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlkadım ilçesinde filyasyon ekiplerimizin adres kontrolünde evinde bulunamayan 1 şahıs, otel girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edilen 1 şahıs, dışarıda alışveriş yapmakta iken yapılan HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edilen 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs ekiplerimizce yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapıldıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edilmiştir. Atakum ilçemizde otel girişinde yapılan HES sorgulamasında durumu riskli olduğu tespit edilen bir şahsın olduğunun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine, hızla olay yerine giden ekiplerimizce gerekli idari işlemler yapıldıktan sonra şahıs filyasyon ekiplerine teslim edilmiştir."

Açıklamada denetlemelerin her alanda azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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