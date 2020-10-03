Samsun'da 4 kişilik aile arıların saldırısına uğradı

Samsun'un Canik ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 4 kişilik aile, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 4 kişilik aile, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Piknik yapmak için Millet Bahçesi'ne giden C.Ç, eşi M.Ç, çocukları A.K.Ç. ve M.B.Ç. arıların saldırısına uğradı.

Aile, kendi imkanlarıyla İlkadım ilçesindeki özel hastaneye başvurdu.

Tıbbi müdahale yapılan aile, daha sonra taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek