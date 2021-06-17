Samsun'da 4 kişi mantardan zehirlendi

Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 ayrı kişi hastanelik oldu.

Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 ayrı kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinin Ereli Mahallesi'nde araziden topladığı mantarları pişirerek yiyen Ş.A.(66) ile İmircik Mahallesi'nde yine araziden topladığı mantarları yiyen Z.D. (71) zehirlendi. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.A. ve Z.D. tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Asarcık içesinin Alişar Mahallesi'nde araziden topladığı mantarları pişirerek yiyen V.A.(68) hayati tehlike arz edecek şekilde zehirlendi. Asarcık Devlet Hastanesine kaldırılan V.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Terme ilçesinin Kuşça Mahallesi'nde ise araziden topladığı mantarları pişirerek yiyen S.K. hayati tehlike arz edecek şekilde zehirlendi. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan S.K. tedavi altına alındı.

Meydana gelen 4 ayrı zehirlenme olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı