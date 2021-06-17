Samsun'da 4 kişi mantardan zehirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da 4 kişi mantardan zehirlendi

Samsun'da 4 kişi mantardan zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 ayrı kişi hastanelik oldu.

Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 ayrı kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinin Ereli Mahallesi'nde araziden topladığı mantarları pişirerek yiyen Ş.A.(66) ile İmircik Mahallesi'nde yine araziden topladığı mantarları yiyen Z.D. (71) zehirlendi. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.A. ve Z.D. tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Asarcık içesinin Alişar Mahallesi'nde araziden topladığı mantarları pişirerek yiyen V.A.(68) hayati tehlike arz edecek şekilde zehirlendi. Asarcık Devlet Hastanesine kaldırılan V.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Terme ilçesinin Kuşça Mahallesi'nde ise araziden topladığı mantarları pişirerek yiyen S.K. hayati tehlike arz edecek şekilde zehirlendi. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan S.K. tedavi altına alındı.

Meydana gelen 4 ayrı zehirlenme olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldüren şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldüren şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Vladimir Putin Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Seda Sayan Rafet El Roman Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da 4 kişi mantardan zehirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 18:15:56. #1.16#

title