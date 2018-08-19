Son Dakika! Samsun'da, Serinlemek İçin Denize Giren 4 Kişi Denizde Boğularak Can Verdi

19 Mayıs ilçesi Dereköy mevki sahilinde serinlemek için denize giren 5 kişi kayboldu. Serinlemek için denize giren 5 kişiden 4'ünün boğulduğu belirlendi

1 KİŞİ DENİZDEN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik DEGAK-1 ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 'Kurbağa Adamlar' sevk edildi. Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu 1 kişi denizden sağ olarak çıkarılarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dalgıçların devam eden çalışmalarında 4 kişiye ulaşıldı. Denizden çıkarılan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olayda Mehmet Veral isimli şahsın sağ olarak kurtarılarak özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, boğulanların isimleri ise şöyle: Kadir ve kardeşi Erkan Veral (25), Emrah Veral ve Furkan Şener (18). Emrah Veral'ın, Mehmet Veral'ın da oğlu olduğu belirtildi. Cesetler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.