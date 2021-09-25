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Samsun'da 4 kilo kubar esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da 4 kilo kubar esrar ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu kullanıma hazır olan 4 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu kullanıma hazır olan 4 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Jandarmanın takibe aldığı şüpheli şahsın Terme'deki ev ve eklentilerinde yapılan incelemeler sonucunda kullanıma hazır 4 kilo kubar esrar ve çok sayıda ekili kenevir ele geçirildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

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