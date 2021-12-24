Samsun'da 4 günde 40 binin üzerinde Kovid-19 hatırlatma dozu yaptırıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte son 4 günde 40 binin üzerinde kişinin Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırdığını belirtti.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Valilik koordinasyonunda yürütülen aşı uygulaması ve son veriler hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığının hatırlatma dozu bekleme süresini 6 aydan 3 aya düşüren kararından sonra Samsun'da aşıya büyük ilgi olduğunu belirten Dağlı, "Aşı gönüllüsü vatandaşlarımız, yeniden aşı merkezlerimize akın etmeye başladı. Bu ilginin sonucunda son 4 günde 40 binin üzerinde vatandaşımız hatırlatma dozlarını yaptırmak üzere aşı merkezlerimize başvurdu. Bunun sonrası hafta sonları 500'e kadar düşen aşı sayımız 5 binlere, hafta içi 2 binin altına düşen aşı sayımız ise 10 binin üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.

Dağlı, bunun kent adına çok sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da ifade ettiği gibi Omicron varyantı hızlı bulaşma gücüne sahip. Bu varyant henüz Samsun'a gelmeden şehrimizi koruyabilmemiz için aşı sayımızı artırmamız, hatırlatma dozlarımızı yaptırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli aşıyı bekleyen vatandaşların da olduğuna işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Görüştüğümüz birçok Samsunluya, 'Neden aşınızı yaptırmıyorsunuz?' diye sorduğumuzda 'Yerli aşıyı bekliyoruz, bizim aşımız gelirse kesinlikle aşımızı yaptıracağız.' yanıtını alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu isteğinin yerine gelmesine sayılı günler kaldı. Türkiye, kendi Kovid-19 aşısını üreten 9 ülkeden biri olarak TURKOVAC aşısının ülke içinde dağıtımına başlıyor. Kentimizde zaten artmakta olan aşı talebi söz konusu. Aşı konusunda talep ve ürün noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bakanlığımız tarafından aşı lojistiği düzenli sağlanıyor. Önümüzdeki günlerde yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın da devreye girmesiyle şehrimizde aşıya talep daha da artacaktır."

Samsun'da olası talebi karşılamak için aşı odaları ve personel sayısını artırılacaklarını bildiren Dağlı, "Sağlık personelimiz yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın hakkı geldiğinde aşısını yaptırmasının önemine dikkati çekerek, kendi aşımızın bize kattığı güçle koronavirüsün şehrimizin ve tüm ülkemizin gündeminden çıkmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

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