Samsun'da 4 Evi Soyan 2 Hırsız İzmir'de Yakalandı
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Samsun'da 4 Evi Soyan 2 Hırsız İzmir'de Yakalandı

Samsun’da 4 evden hırsızlık yapan 2 şahıs İzmir’de yakalandı.

Samsun'da 4 Evi Soyan 2 Hırsız İzmir'de Yakalandı

Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan 2 şahıs İzmir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde 4 ayrı evin kapası levye ile kırarak içeriden 15 bin lira para, altın, 2 adet labtop bilgisayar ve çok sayıda erkek ve sayan kol saati çalındı. Kimliği belirsiz hırsızlar kayıplara karıştılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu güvenlik kameralarından da yararlanarak hırsızlık olayını Gürcistan uyruklu İona Natckhebia (32) ve Papua Kardava'nın (43) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu söz konusu 2 hırsızı İzmir'de yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler hırsızlardan ele geçti ve sahiplerine teslim edildi. Samsun'a getirilen hırsızlar polisteki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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