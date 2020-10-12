Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı
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Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı

12.10.2020 20:54 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:58
Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı

Samsun'da girdikleri 4 ayrı evden para ve altın çalan 3 kadın, çıkardıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da girdikleri 4 ayrı evden para ve altın çalan 3 kadın, çıkardıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde 4 Ekim'de 3 ayrı evden 480 lira, 6 bin lira ve 500 lira para çalındı. Aynı hırsızlar dün de girdikleri bir evden 10 bin 700 lira para, 2 çeyrek altın ve 1 adet 1 gram altın çaldı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları Kader G. (38), kızı Mine G. (19) ile Nazlı Ş.'nin (18) üzerinde yaptıkları aramada girdikleri evden çaldıkları 10 bin 700 lira para, 2 adet çeyrek altın ve 1 adet 1 gram altını ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edilen 3 kadının üzerlerinde kapıların kilit dilini düşürerek açmada kullandıkları aparat ve parmak izleri belli olmasın diye eldiven olarak kullandıkları çorap ele geçti.

Mine G., Nazlı Ş. ile Kader G.'nin Atakum ilçesinde 4 ayrı evden hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı. Hırsızlık Bürosundaki sorguları tamamlanan 3 kadın, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mine G., Nazlı Ş. ve Kader G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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