Son dakika haberi | Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
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Son dakika haberi | Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

12.10.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:14

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı Samsun'da girdikleri 4 ayrı evden para ve altın çalan 3 kadın zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

SAMSUN - Samsun'da girdikleri 4 ayrı evden para ve altın çalan 3 kadın zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 04 Ekim'de 3 ayrı evden 480 lira, 6 bin lira ve 500 lira para çalındı. Aynı hırsızlar dün de girdikleri bir evden 10 bin 700 lira para, 2 çeyrek altın ve 1 adet 1 gram altın çaldı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları Kader G.(38), kızı Mine G.ile Nazlı Ş.'nin üzerinde yaptıkları aramada girdikleri evden çaldıkları 10 bin 700 lira para, 2 adet çeyrek altın ve 1 adet 1 gram altını ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edilen 3 kadın hırsızın üzerlerinde evlerin kapılarının kilit dilini düşürerek açmada kullandıkları aparat ve parmak izleri belli olmasın diye eldiven olarak kullandıkları çorap ele geçti.

Yapılan araştırmada Mine G., Nazlı Ş. ile Kader G.'nin Atakum ilçesinde 4 ayrı evden hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı. Hırsızlık Bürosundaki sorguları tamamlanan 3 kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haberi | Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
Son dakika haberi | Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
Son dakika haberi | Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
Son dakika haberi | Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

Haber Yorumları (1)
VTNDS: BİRDE KADIN OLACAKLAR HEMDE GENÇ AYIP YANİ
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