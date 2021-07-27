Son dakika haberleri | Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı
Gelen son dakika haberine göre Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.
Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, 1'i sivil polis aracı toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araç sürücüsü polis memuru Samet A. yaralandı. Yaralı polis memuru 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Muhammer Ay/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı