Son dakika haberleri | Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, 1'i sivil polis aracı toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araç sürücüsü polis memuru Samet A. yaralandı. Yaralı polis memuru 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Son dakika haberleri | Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı
Son dakika haberleri | Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı
Son dakika haberleri | Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı
Son dakika haberleri | Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı
Son dakika haberleri | Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı
Son dakika haberleri | Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizli'de camiye çirkin saldırı
Denizli'de camiye çirkin saldırı
İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu
Eğlence mekanında silahlı kavga! Kendisine saldırmaya gelen 2 kişiye kurşun yağdırdı
Eğlence mekanında silahlı kavga! Kendisine saldırmaya gelen 2 kişiye kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Can Bartu Serdar Aziz Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 polis yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 21:47:28. #1.16#

title