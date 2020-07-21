Samsun'da 392 kök kenevir 7 kilo 886 gram kubar esrar ele geçirildi
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Samsun'da 392 kök kenevir 7 kilo 886 gram kubar esrar ele geçirildi

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba, Ayvacık ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde 5 gün içinde düzenlenen operasyonlarda, 392 kök kenevir bitkisi ve 7 kilo 836 gram kubar esrar...

Samsun'da 392 kök kenevir 7 kilo 886 gram kubar esrar ele geçirildi
21.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:34

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba, Ayvacık ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde 5 gün içinde düzenlenen operasyonlarda, 392 kök kenevir bitkisi ve 7 kilo 836 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 12 şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba İlçesi Kumtepe Mahallesi'nde, 15 Temmuz günü şüpheli 2 şahsın evinin arka kısmında bulunan mısır tarlasında yapılan arama neticesinde 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

Ayvacık ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde 16 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1 kilogram kubar esrar ve fındık bahçesi içerisinde 124 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Canik ilçesi İmamlar Mahallesi'nde 16 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 6 kilogram 86 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 2 adet metal dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

Canik ilçesi Avluca Mahallesi'nde 19 Temmuz günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentileri ile ormanlık alanda dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde bin 13 kök kenevir bitkisi, 750 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar, 1 adet tam otomatik av tüfeği ve 1 adet esrar içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde 20 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentileri ile fındık bahçesi içerisinde yapılan arama neticesinde 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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