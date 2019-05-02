Samsun'da 354 Bin 253 Araç Var

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre Samsun'da Mart ayı sonu itibariyle 354 bin 253 trafiğe kayıtlı araç var.

TÜİK Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayılarını yayınladı. Buna göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibarıyla 22 milyon 972 bin 552 oldu.

Mart ayı sonu itibariyle Samsun'da 354 bin 253, Tokat'ta 177 bin 510, Çorum'da 172 bin 401 ve Amasya'da 116 bin 788 trafiğe kayıtlı araç var.

Ülke genelindeki 22 milyon 972 bin 552 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İHA