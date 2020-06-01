Samsun'da 32 yıllık ulaşım sorunu feribotla çözüldü
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Samsun'da 32 yıllık ulaşım sorunu feribotla çözüldü

Samsun'da 32 yıl önce Kızılırmak üzerinde Altınkaya Barajı'nın yapılması ile birlikte baraj gölü etrafında kalan Vezirköprü, Bafra, Alaçam ile Sinop'un Durağan ilçelerindeki bazı köylerin ulaşım sorunu feribotla giderildi.

Samsun'da 32 yıllık ulaşım sorunu feribotla çözüldü
01.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:00

Samsun'da 32 yıl önce Kızılırmak üzerinde Altınkaya Barajı'nın yapılması ile birlikte baraj gölü etrafında kalan Vezirköprü, Bafra, Alaçam ile Sinop'un Durağan ilçelerindeki bazı köylerin ulaşım sorunu feribotla giderildi.

İnşası 1988 yılında tamamlanan Altınkaya Barajı'nda su tutulmaya başlanmasıyla 4 ilçeye ulaşımını sandallarla sağlayan 40 mahallenin ulaşım sıkıntısının çözüme kavuşturulması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesine 2 mürettebat, 12 yolcu, 4 araç kapasiteli, 17 metre uzunluğunda ve 5,60 metre genişliğinde arabalı feribot hibe etti.

Tuzla'da yaptırılan arabalı feribot, özel araçlarla Altınkaya Barajı'na getirilerek vinçle suya indirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bafra, Alaçam, Vezirköprü ve Durağan ilçelerinin yanı sıra çok sayıda mahalleyle ulaşımı sağlayacak feribotun bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

"Feribotu hibe eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." diyen Demir, şöyle devam etti:

"Bölge halkımızın yıllardır yaşadığı bu sorun, arabalı feribot ile çözüme kavuştu. Dört ilçe ve birçok mahalleyi birbirine bağlayacak bu taşıt ile vatandaşlarımızın ulaşım noktasındaki konforunu da yükseltmiş olacağız. Gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler olarak 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' anlayışıyla birçok yatırıma imza attık."

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan da "Altınkaya 55" adı verilen feribotun bölge halkının can ve mal güvenliğini de sağlayacağını ifade etti.

Gürkan, acil durum, yangın ve afet durumlarında da hizmet verecek 40 ton ağırlığındaki feribotun tek seferde bir itfaiye aracı, bir kamyon ile 2 otomobil ve 1 ambulansı taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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