Samsun'da 300 bin dal kaçak makaron ele geçirildi

Samsun'da polisin takibi sonucu 300 bin dal kaçak makaron ele geçirildi.

Samsun'da polisin takibi sonucu 300 bin dal kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada Trabzon'dan Samsun'a kaçak makaron geleceğini tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu B.A. idaresindeki kamyonet Samsun'da polis noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 150 paket içinde toplam 300 bin dal boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü B.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı