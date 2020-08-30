Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 30 Ağustos Zaferi'nin 98'nci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Samsun'da da törenle kutlandı.

30.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:16

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

SAMSUN - 30 Ağustos Zaferi'nin 98'nci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Samsun'da da törenle kutlandı.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile kutlandı. Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çelenkleri sunuldu. Tören pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı katılım, maske ve fiziksel mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından Anıt Şeref Defteri imzalandı. Vali Dağlı günü anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Dağlı, "Aziz Atatürk, bugün büyük zaferin 98. yılını birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisinde huzurundayız. Tarihe altın harflerle yazdığınız bu zafer milletimizin vatan ve bayrak aşkının ne kadar güçlü olduğunu göstermesinin yanı sıra esaret içerisinde yaşayan diğer milletlere de emsalsiz bir örnek teşkil etmiştir. Karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, kararlı duruşuyla aşan milletimiz; Malazgirt'ten bu yana Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da şer odaklarına aynı kararlılıkla cevap vererek vatanına sahip çıkmıştır. Bu ülkeyi ebediyete kadar yaşatmak üzere bizlere bırakan başta siz olmak üzere; vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna kahramanca şehadete yürüyen başta şehitlerimizi rahmetle gazilerimiz minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Konuşma sonrası tören son buldu.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Kaynak: İHA

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