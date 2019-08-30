30.08.2019 16:01

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. İlk olarak Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Kaymak bir konuşma yaptı. Ardından kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Törende, öğrenciler 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okudu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Muhteber Yılmaz isimli kadın halk müziği eşliğinde tören alanında dans etti. Askeri Bando ekibinin mini konser verdiği sırada tören alanında bulunan 9 yaşındaki Mehmet Emre Çalışkan'ı gören bando şefi, küçük çocuğu yanına aldı. Ardından elindeki 'Baton' isimli şef çubuğunu küçük çocuğun eline verdi. Sonrasında bandoyu küçük çocukla birlikte yönetti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı tören geçişiyle sona erdi.

Kaynak: DHA