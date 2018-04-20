Samsun'da 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir otomobilde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir otomobilde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde şüphelendikleri 55 BCD 08 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, aracın motor kısmında sıkıştırılmış el yapımı ruhsatsız 2 tabanca ile arka koltuk kısmına saklanmış 1 tabanca buldu.
Araçta bulunan ve gözaltına alınan Uğur V, Ömür K. ile Gençali U, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.