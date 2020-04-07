Samsun'da 3 otel sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'korona virüsü' ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına otellerini ücretsiz olarak tahsis eden otel sahiplerine teşekkür ederek, "Bu zor süreçte nasıl bir ve beraber olunacağını bir kez daha gösterdik" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'korona virüsü' ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına otellerini ücretsiz olarak tahsis eden otel sahiplerine teşekkür ederek, "Bu zor süreçte nasıl bir ve beraber olunacağını bir kez daha gösterdik" dedi.

Samsun'da korona virüs salgınına karşı mücadelede 'birlik ve beraberlik' örneği sergileniyor. Büyükşehir Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında kamu misafirhanelerini sağlık çalışanlarının hizmetine sunarken, odalarını sağlıkçılara tahsis eden 3 otel de örnek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu zor süreçte nasıl bir ve beraber olunacağını bir kez daha gösterdik" diye konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tehdidine karşı toplum sağlığını korumak için özel önlemler uygulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için evlerinden ve sevdiklerinden uzakta kalan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmek için kamu misafirhanelerini sağlıkçıların hizmetine sunarken, sağlık çalışanlarına bir destek de otellerden geldi. Samsun'da 3 otel odalarını ücretsiz olarak sağlık personeline tahsis ederek, birlik ve beraberlik örneği sergiledi.

Sağlıkçılar için 3 otel

Korona virüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının büyük bir özveri gösterdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belediye olarak salgının ilk anından itibaren tedbirlerimizi alıyoruz. Ancak sağlık çalışanlarımız bizler için ailelerinden ve evlerinden ayrı kalarak büyük bir özveri gösteriyor. Onların hakkı asla ödenmez. Bu süreçte onların çalışma koşullarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşündük ve kamu misafirhanelerini sağlıkçılarımızın hizmetine sunduk. Önemli sayıda sağlık çalışanımız bu misafirhaneleri kullanıyor. Sağlıkçılarımıza halkımızın ve özel teşebbüslerin de destek vermesi ne kadar asil bir millet olduğumuzu, zor zamanlarda nasıl birlik beraberlik içinde hareket edebildiğimizi bizlere gösteriyor" şeklinde konuştu.

Başkan Demir'den teşekkür

Kamu misafirhanelerinin yanı sıra Samsun'da hizmet veren üç önemli otelin de kapılarını sağlıkçılara açarak korona virüs mücadelesine destek verdiğini belirten Başkan Demir, "Bu kapsamda 164 oda ve 328 yatak kapasiteli Anemon Otel'i sağlık çalışanlarımıza ücretsiz tahsis eden Erman Ilıcak'a, 67 oda 150 yatak kapasiteli Neba Royal Hotel sahibi Nejat Baran'a ve 40 oda 80 yatak kapasiteli Kadırga Otel sahibi Ahmet Aydemir'e teşekkür ediyoruz. Kendileri bu örnek davranışlarıyla bu zor süreçte bu milletin nasıl birlik ve beraberlik içinde olabileceğini, 'Biz Bize Yeteriz' cümlesinin ne kadar dolu ve doğru olduğunu göstermişlerdir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir şey yoktur" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA