Samsun'da 3 oğlu hafız olan baba mevlit okuttu
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Samsun'da 3 oğlu hafız olan baba mevlit okuttu

Samsun'da 3 oğlu hafız olan baba mevlit okuttu
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde hafızlık belgesi almaya hak kazanan 3 genç için babaları tarafından mevlit okutuldu.

Samsun'un Havza ilçesinde hafızlık belgesi almaya hak kazanan 3 genç için babaları tarafından mevlit okutuldu.

Ortaklar Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Çelik, Çankaya Müftülüğüne bağlı Tohumlar Latif Ekmekçioğlu Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınav sonucunda belge almaya hak kazanan oğulları Emre (26), Arif Talha (22) ve Sefa Çelik (18) için Ortaklar Camisi'nde mevlit okuttu.

Tohumlar Latif Ekmekçioğlu Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu Müdürü Kemalletin Ergin, hafızlık eğitimin işin başlangıcı olduğunu belirterek, "Hafızlık eğitimi zor bir süreçtir ama bu süreçten daha zoru hafız kalmak ve hafız olarak yaşamaktır." dedi.

Baba Çelik ise oğullarının hafızlık belgelerini almalarının gururunu yaşadığını dile getirerek, "Bu mutluluğumuzu dostlarımızla paylaşmak için düzenlediğimizi mevlit programına katılan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Genç hafızlardan Sefa Çelik ise eğitimin kendisine çok şey kattığını vurgulayarak, "Evimden, annem babamdan ayrı kaldım bu sevda uğruna ama sonundaki güzellikleri düşündükçe bu zorluklar engel olmadı." diye konuştu.

Programa katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun da genç hafızları tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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