Samsun'da 3 Kişiyi Silahla Yaralayan Genç Tutuklandı
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Samsun'da 3 Kişiyi Silahla Yaralayan Genç Tutuklandı

Samsun’da 3 ayrı olayda 3 kişiyi silahlı yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 3 Kişiyi Silahla Yaralayan Genç Tutuklandı

Samsun'da 3 ayrı olayda 3 kişiyi silahlı yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 15 ve 22 Şubat tarihlerinde 2 ayrı kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaralayan 18 yaşındaki Şeref A., dün de İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Arif S.'yi tabancayla yaralayıp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan Şeref A.'nın 2 ayrı silahla yaralama olayının da şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Şeref A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Şeref A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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