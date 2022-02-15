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Samsun'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Siteler Bulvarı'nda saat 14.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolunay Akgüner idaresindeki 55 AHB 010 plakalı otomobil yolu karşıya geçmek isteyen Eyüp Duyku yönetimindeki 55 AET 649 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürüleri Eyüp Duyku ve Tolunay Akgüner ile Havva Akgüner yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza anı ise güvenli kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Samsun'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Samsun'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Samsun'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Samsun, Eyüp, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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