Samsun'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Siteler Bulvarı'nda saat 14.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolunay Akgüner idaresindeki 55 AHB 010 plakalı otomobil yolu karşıya geçmek isteyen Eyüp Duyku yönetimindeki 55 AET 649 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürüleri Eyüp Duyku ve Tolunay Akgüner ile Havva Akgüner yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza anı ise güvenli kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN