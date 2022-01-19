Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi - Haberler
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Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da ormandan toplayıp buzdolabında muhafaza altına aldıkları mantardan yiyen 3 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Samsun'da ormandan toplayıp buzdolabında muhafaza altına aldıkları mantardan yiyen 3 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yazın ormandan topladıkları mantarı buzdolabının dondurucusuna koyan aile dondurucudan çıkardıkları yabani mantarları yemek yaptılar. Mantardan yiyen baba F.Ş., eşi B.Ş. ve çocukları Ş.Ş. zehirlendi. Zehirlenen 3 kişi Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Samsun, 3. Sayfa, Haber

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