Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Samsun'da araziden topladıkları mantardan yiyen 3 ayrı kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Samsun'da araziden topladıkları mantardan yiyen 3 ayrı kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinin Yazıkışla Mahallesi'nde 69 yaşındaki H.B., araziden topladığı mantardan yedi. Zehirlenen yaşlı adam, Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.B. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Vezirköprü ilçesinin İmircik Mahallesi'nde 19 yaşındaki O.A. araziden topladığı mantardan yiyince zehirlendi. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan O.A. tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kavak ilçesinin Çakallı Mahallesi'nde ise araziden topladığı mantardan yiyen 31 yaşındaki S.A. zehirlenerek Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan S.A. ileri tetkik için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı