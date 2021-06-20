Samsun'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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Samsun'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Samsun'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 3 yaşındaki çocuk, oyun oynarken 3. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Samsun'da 3 yaşındaki çocuk, oyun oynarken 3. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Annenin feryadı ise yürekleri dağladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Mücahit T.D., evlerinde annesi temizlik yaptığı sırada oyun oynarken dengesini kaybederek 3. kattaki pencereden aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuğu etraftaki vatandaşlar fark ederek yardımına koştular. Çocuğa ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, 112 ekiplerini arayarak yardım istediler. Sokaktaki feryadı duyan anne Esra D. ile çocuğun halası gözyaşına boğuldular. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mücahit T.D. tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan çocuğun annesi ise hastanede feryat edip gözyaşı döktü. Polis, çocuğun düştüğü evde ve sokakta incelemelerde bulundu.

Çocuğun düştüğünü gören Nihat Çam, "Ben düşerken gördüm. Yastık, kırlent zannettim. Önce omzunu vurdu, ondan sonra kafasını çarptı. İlk başta nefes alması zordu. Gelenler yan çevirip nefes ağlamasını kuvvetlendi. Ben feryat figan. En son ailesi duydular. 112'yi aradım. Onlar da geç kalmadan geldiler. Aldılar götürdüler" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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