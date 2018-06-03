Samsun'da 3. Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Samsun'da 3. Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Samsun'da 3. Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çilhane Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3. katında 3 yaşındaki Rasim G., açık bulunan pencereden beton zemine düştü. Evde bulunan dede pencereden aşağı baktığında torununun yerde kanlar içinde yattığını gördü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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