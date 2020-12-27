Samsun'da 3. kattan atlayan Iraklı kadın ağır yaralandı
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Samsun'da 3. kattan atlayan Iraklı kadın ağır yaralandı

27.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:37
Samsun'da 3. kattan atlayan Iraklı kadın ağır yaralandı

Samsun'da girdiği bunalım sonucu 3. katın penceresinden atlayan 20 yaşındaki Iraklı kadın ağır yaralandı.

Samsun'da girdiği bunalım sonucu 3. katın penceresinden atlayan 20 yaşındaki Iraklı kadın ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 20 yaşındaki Zahraa A.H., girdiği bunalım sonucu 3. katındaki evin penceresinden kendisini aşağı attı. Ağır yaralanan Iraklı kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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