Son Dakika | SAMSUN'DA 3 KATLI BİNADA YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son Dakika | SAMSUN'DA 3 KATLI BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre SAMSUN'da dairelerinin içi boş olan 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAMSUN'da dairelerinin içi boş olan 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesi'nde Yaşar Er'e ait 3 katlı dairelerinin içi boş olup, kullanılmayan binada akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, tedirginlik yaşayan yan bina sakinleri de sokağa çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İfaiye ekiplerinin müdehalesiyle yangın, kontrol altına alındı. Söndürülen yangının sonucunda binada hasar meydana geldiği tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | SAMSUN'DA 3 KATLI BİNADA YANGIN
Son Dakika | SAMSUN'DA 3 KATLI BİNADA YANGIN
Son Dakika | SAMSUN'DA 3 KATLI BİNADA YANGIN
Son Dakika | SAMSUN'DA 3 KATLI BİNADA YANGIN
Son Dakika | SAMSUN'DA 3 KATLI BİNADA YANGIN
Son Dakika | SAMSUN'DA 3 KATLI BİNADA YANGIN
Son Dakika | SAMSUN'DA 3 KATLI BİNADA YANGIN
Son Dakika | SAMSUN'DA 3 KATLI BİNADA YANGIN
Son Dakika | SAMSUN'DA 3 KATLI BİNADA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi
Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Manisa'da yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarına kurtaran dede sudan çıkamadı
Son dakika haberleri | Manisa'da yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarına kurtaran dede sudan çıkamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Sergey Lavrov Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Cemal Hünal Kenan Doğulu Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ozan Tufan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | SAMSUN'DA 3 KATLI BİNADA YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 19:42:52. #1.16#

title