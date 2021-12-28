Samsun'da 3 kardeş uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Haberler
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Samsun'da 3 kardeş uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da 3 kardeş uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 3 kardeş uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da 3 kardeş uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletle 3 kardeşin bulunduğu evin önüne gelen 2 kişinin buradan uyuşturucu madde satın aldığını tespit etti. Polis söz konusu şahıslardan metamfetamin maddesi, sentetik ecza ve ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen E.M., A.M. ve S.M. adlı kardeşleri gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kardeş Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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