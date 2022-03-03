Samsun'da 3 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haberler

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Samsun'da 3 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi

AA, İrfan Ağca - Güncel
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Samsun'da 3 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi

Samsun'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Samsun'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, meteorolojik şartlara dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

AA / İrfan Ağca - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Vezirköprü, Samsun, kar, Güncel, Haberler

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