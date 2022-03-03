Samsun'da 3 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Samsun'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, meteorolojik şartlara dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.