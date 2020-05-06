Samsun'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Samsun'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Samsun'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
06.05.2020 00:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:52

Samsun'un Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki adresten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çarşamba ilçesi Kestanepınar Mahallesi'nde bir ikametten çim biçme makinesi ve hızar motoru çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı. Çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Tekkeköy ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde de Türk Telekom'a ait 170 metre ana iletişim kablosunun çalınmasına ilişkin belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Zanlıların adresinde arama yapan ekipler, çalınan kablolara el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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