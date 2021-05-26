Samsun'da 3 hafta önce trafik kazası geçiren kişi evinde ölü bulundu
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Samsun'da 3 hafta önce trafik kazası geçiren kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da 3 hafta önce trafik kazası geçiren kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin 3 hafta önce trafik kazası geçirdiğinin öğrenilmesi nedeniyle ölümü şüpheli bulundu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin 3 hafta önce trafik kazası geçirdiğinin öğrenilmesi nedeniyle ölümü şüpheli bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Selçuk Sari (56), annesi tarafından yatak odasında yerde hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sari'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Halk sağlığı doktoru, yaklaşık 3 hafta önce trafik kazası geçirdiği öğrenilen Sari'nin ölümünü şüpheli buldu.

Sari'nin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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