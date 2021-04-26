Samsun'da 3 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk
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Samsun'da 3 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk

Samsun'da 3 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan korona virüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' grupta yer alan Samsun'da, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ana arterler adeta dolup taştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan korona virüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' grupta yer alan Samsun'da, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ana arterler adeta dolup taştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 23 Nisan ile birlikte uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk gününde vatandaşlar kendilerini adeta dışarıya attı. Ana cadde ve sokaklarda insan seli oluştu. Şehrin birçok noktasında trafik kilitlendi.

82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününde ana caddelerde oluşan yoğunluk dikkat çekti. Banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, özellikle Mecidiye Caddesi'ndeki yoğunluk tedirgin etti.

Emniyet güçleri ise Mecidiye ve İstiklal Caddelerine girişte HES kodu sorgulamasını sürdürdü. - SAMSUN

Samsun'da 3 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk
Samsun'da 3 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk
Samsun'da 3 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk
Samsun'da 3 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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