Samsun'da 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi



SAMSUN - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'ta görev aldıkları ileri sürülen Irak uyruklu 3 kişi polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünde görev aldıkları ileri sürülen Irak uyruklu Shaalan Rajab Najm N. (45), Alaa Mohammed Jasım J. ve Muhamet Jasım Muhammed Ş.'yi 4 gün önce gözaltına almıştı.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle İlkadım ilçesi Çiftlik ve İstasyon Mahallelerindeki adreslerde gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.