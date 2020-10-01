Samsun'da uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

01.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:43
Samsun'da uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da 3 bin 328 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 3 bin 328 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.A. ve C.A.'yı bir otomobilde yakaladı. Araçta yapılan aramada 72 adet ecstasy hap ele geçirildi. E.A.'nın ikametinde yapılan aramada da 3 bin 256 adet ecstasy hap ve 36,72 gram ecstasy hap tozu elde edildi. Olayla ilgili 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun'da uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Volkan Bozkır Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Arzum Onan Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Babel Sörloth Can Bartu Ali Palabıyık Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kamu İzmir Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 11:48:54. #1.15#
title