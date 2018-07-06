Samsun'da 3 Asker Fetö'den Gözaltına Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) bünyesindeki mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda Samsun'da da 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenenlere yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda çoğu muvazzaf 271 askere yönelik 48 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2, Bafra ilçesinde ise 1 olmak üzere 3 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerler Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Askerlerin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN