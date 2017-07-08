Samsun'da 3 Aracın Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 EY 747, 55 NK 112 ve 55 AT 913 plakalı otomobillerin çarpıştığı kazada, Elmas Ç., Aydın İbrahim Ç., Burak İbrahim B. ve Edanur Ş., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN