Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:52
Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Samsun'un Ladik ve Çarşamba ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Samsun'un Ladik ve Çarşamba ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Ladik Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Ladik Kaymakamı Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Yasin Erarslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü Vekili İlhan Güler ve daire amirleri katıldı.

Çarşamba

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle Çarşamba Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çelenk sunma törenine, Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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