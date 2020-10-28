Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

SAMSUN (AA) Samsun'un Havza ve Kavak ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

SAMSUN (AA) Samsun'un Havza ve Kavak ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Havza Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Havza'da kutlamalar, yarın Havza Kaymakamı Metin Yılmaz'ın tebrikleri kabul etmesi ve Mehmetçik Meydanı'nda yapılacak törenle devam edecek.

Kavak

Kavak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kaymakam Ömer Saygılı ile Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu