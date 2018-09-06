Samsun'da 289 Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında geçen Ağustos ayında 70 bin 571 kişinin GBT kaydı soruldu, 289 aranan şahıs yakalandı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, adli ve önleyici polislik hizmetleri hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, polis sorumluluk bölgesinde 01-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında 70 bin 571 kişinin GBT kaydı sorulmuş, 289 aranan şahıs yakalanmış, 79 bin 711 araç kontrol edilmiş, 27 aranan (çalıntı-yakalamalı-hacizli) araç yakalanmış, 1.142 araç trafikten men edilmiş, 13 bin 886 araca cezai işlem uygulanmış, 409 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmıştır. 24 Adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 24 adet av tüfeği, 63 adet kurusıkı tabanca, 187 adet kesici ve delici alet, 44 kilo 652 gram esrar maddesi, 179 adet ectacy (uyarıcı hap), 2 kilo 376 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 806 adet sentetik ecza (uyarıcı hap), 84 kök kenevir, 5,25 gram metanfetamin, 725 paket kaçak sigara, 144 litre kaçak içki, 103 parça tarihi eser ele geçirilmiştir. PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 8 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanmış, 1 şüpheli şahsa denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış, 4 şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince başta terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri, uyuşturucu ve asayiş suç şebekeleri olmak üzere vatandaşımızın huzuruna yönelik her türlü tehdide karşı aralıksız olarak mücadele edilmektedir" denildi. - SAMSUN