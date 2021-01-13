Samsun'da 28 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu
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Samsun'da 28 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu

13.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:24
Samsun'da 28 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde 28 yaşındaki kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde 28 yaşındaki kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir barakada yaşayan Nazlı Ş, arkadaşıyla alkol aldıktan sonra fenalaştı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Nazlı Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nazlı Ş'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kadının cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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