Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede
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Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede

15.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:09
Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede

Samsun'da 273 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve bir miktar para ile yakalanan şahıs uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 273 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve bir miktar para ile yakalanan şahıs uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mesut Karakoç isimli şahsı 273 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 50 TL para ile yakaladı. Şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede
Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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